Потери украинской армии на Купянском управлении резко увеличились, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
ВСУ продолжают атаковать российские укрепления, но из-за нехватки медперсонала у украинцев растут санитарные и безвозвратные потери, добавил отставной полковник армии ЛНР.
"Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%", — рассказал он в интервью агентству РИА Новости.
К тому же, отметил Марочко, Киев кидает в бой недавно мобилизованных солдат, у которых отсутствует боевой опыт и имеется крайне слабая подготовка.
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