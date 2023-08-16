Марочко: из-за нехватки медиков растут безвозвратные потери ВСУ под Купянском

Потери украинской армии на Купянском управлении резко увеличились, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

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ВСУ продолжают атаковать российские укрепления, но из-за нехватки медперсонала у украинцев растут санитарные и безвозвратные потери, добавил отставной полковник армии ЛНР.

"Ввиду нехватки медиков и эвакуационных групп процентное соотношение безвозвратных потерь начало приближаться к 50%", — рассказал он в интервью агентству РИА Новости.

К тому же, отметил Марочко, Киев кидает в бой недавно мобилизованных солдат, у которых отсутствует боевой опыт и имеется крайне слабая подготовка.

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