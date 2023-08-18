Российская авиация стала чаще поднимать в воздух носители ракет "Кинжал" МиГ-31К, поскольку из-за них на Украине сразу объявляется воздушная тревога.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Они раньше летали по 1,5 часа, отрабатывая топливо. Так самолёт проводит свои тренировочные полеты, а Украина в состоянии воздушной тревоги. Враг знает, что мы будем реагировать на это. Они знают, что у нас из-за этого соответственно ограничительные меры в стране в разных учреждениях и предприятиях", — заявил в эфире телемарафона спикер ВВСУ.
Он отметил, что чем больше взлётов, тем больше воздушных тревог. При этом Игнат подчёркивает, что Воздушные силы ВСУ при взлёте МиГа должны реагировать, ведь даже в случае тренировки это не гарантирует, что ВКС РФ "не выпустят Х-47 "Кинжал".
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