Глава СБУ Малюк рассказал, как Украина взрывала Крымский мост в октябре 2022 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл подробности подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Он заявил, что лично занимался разработкой и реализацией атаки.

Фото: Rosavtodor.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85232127

В СБУ рассматривали разные варианты подрыва, однако пришли к выводу, что самым эффективным способом станет обмотанная целлофановой плёнкой взрывчатка, установленная в фуре.

Силовики накачали смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники и упаковали их в плёнку, чтобы скрыть от сканеров на таможне. Получились большие рулоны, которыми забили целый контейнер, — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тоннам.

Детали прохождения груза с Украины к месту взрыва на мосту Малюк не сообщил, но подчеркнул, что западные спецслужбы в операции не участвовали.

"Мы семь кругов ада прошли, использовали втёмную столько людей", — заявил Малюк в интервью NV.