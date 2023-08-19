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Глава СБУ Малюк рассказал, как Украина взрывала Крымский мост в октябре 2022 года

1:03
Силовые структуры

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл подробности подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Он заявил, что лично занимался разработкой и реализацией атаки.

Глава СБУ Малюк рассказал, как Украина взрывала Крымский мост в октябре 2022 года
Фото: Rosavtodor.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85232127

В СБУ рассматривали разные варианты подрыва, однако пришли к выводу, что самым эффективным способом станет обмотанная целлофановой плёнкой взрывчатка, установленная в фуре.

Силовики накачали смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники и упаковали их в плёнку, чтобы скрыть от сканеров на таможне. Получились большие рулоны, которыми забили целый контейнер, — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тоннам.

Детали прохождения груза с Украины к месту взрыва на мосту Малюк не сообщил, но подчеркнул, что западные спецслужбы в операции не участвовали. 

"Мы семь кругов ада прошли, использовали втёмную столько людей", — заявил Малюк в интервью NV.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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