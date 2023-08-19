Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл подробности подрыва Крымского моста в октябре 2022 года. Он заявил, что лично занимался разработкой и реализацией атаки.
В СБУ рассматривали разные варианты подрыва, однако пришли к выводу, что самым эффективным способом станет обмотанная целлофановой плёнкой взрывчатка, установленная в фуре.
Силовики накачали смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники и упаковали их в плёнку, чтобы скрыть от сканеров на таможне. Получились большие рулоны, которыми забили целый контейнер, — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 тоннам.
Детали прохождения груза с Украины к месту взрыва на мосту Малюк не сообщил, но подчеркнул, что западные спецслужбы в операции не участвовали.
"Мы семь кругов ада прошли, использовали втёмную столько людей", — заявил Малюк в интервью NV.
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