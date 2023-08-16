Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовало новые кадры момента июльской атаки морскими беспилотниками на Крымский мост.
Опубликованное украинской спецслужбой видео снято камерами наблюдения на мосту, сообщает "Страна.ua".
Ранее глава СБУ Василий Малюк назвал морские дроны "уникальным изобретением" Киева. По его словам, эти аппараты производит государство, и частные компании не имеют к ним никакого отношения.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".