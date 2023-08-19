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Александр Форманчук: за время Бахмутской операции ВС РФ выстроили эшелонированную оборону на фронте

1:57
Силовые структуры » Военные новости

В беседе с корреспондентом нашего издания политолог Александр Форманчук оценил роль Бахмутской операции ЧВК "Вагнер" для ситуации на фронте в целом. По его словам, даже на Западе признали, что Россия смогла выгодно воспользоваться затянувшейся "мясорубкой".

Александр Форманчук: за время Бахмутской операции ВС РФ выстроили эшелонированную оборону на фронте
Фото: Пресс-служба Конкорд

Бои за освобождение Бахмута длились 224 дня, в ходе которых бойцы частной военной компании "Вагнер" заманивали и "перемалывали" наиболее боеспособные силы противника. В экспертном сообществе указывают, что Бахмутская операция сыграла одну из важнейших ролей для ситуации на фронте и способствовала укреплению российских позиций в зоне СВО.

"Этой долговременной Бахмутской операцией российское командование очень грамотно воспользовалось, выстроило эшелонированную оборону на других участках фронта. Эти вещи изначально не предполагались, что будут связаны между собой, но в итоге одно вытекает из другого. Бахмут сначала хотели взять очень быстро, но получилось так, как получилось. Даже на Западе признавали, что в итоге Россия смогла выгодно воспользоваться затянувшейся операцией", — заявил нашему изданию политолог Александр Форманчук.

Ранее политический аналитик Богдан Безпалько также отмечал, что Россия выиграла по результатам "Бахмутской мясорубки". По его мнению, успех ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Артемовске нанес мощный информационно-психологический удар как по украинской армии, так и по украинскому обществу.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, обращал внимание, что главная цель боев за Бахмут было отвлечение значительного контингента украинских войск и лишение их возможности концентрированно наносить удары на других направлениях.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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