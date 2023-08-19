Александр Форманчук: за время Бахмутской операции ВС РФ выстроили эшелонированную оборону на фронте

1:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В беседе с корреспондентом нашего издания политолог Александр Форманчук оценил роль Бахмутской операции ЧВК "Вагнер" для ситуации на фронте в целом. По его словам, даже на Западе признали, что Россия смогла выгодно воспользоваться затянувшейся "мясорубкой".

Фото: Пресс-служба Конкорд

Бои за освобождение Бахмута длились 224 дня, в ходе которых бойцы частной военной компании "Вагнер" заманивали и "перемалывали" наиболее боеспособные силы противника. В экспертном сообществе указывают, что Бахмутская операция сыграла одну из важнейших ролей для ситуации на фронте и способствовала укреплению российских позиций в зоне СВО.

"Этой долговременной Бахмутской операцией российское командование очень грамотно воспользовалось, выстроило эшелонированную оборону на других участках фронта. Эти вещи изначально не предполагались, что будут связаны между собой, но в итоге одно вытекает из другого. Бахмут сначала хотели взять очень быстро, но получилось так, как получилось. Даже на Западе признавали, что в итоге Россия смогла выгодно воспользоваться затянувшейся операцией", — заявил нашему изданию политолог Александр Форманчук.

Ранее политический аналитик Богдан Безпалько также отмечал, что Россия выиграла по результатам "Бахмутской мясорубки". По его мнению, успех ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Артемовске нанес мощный информационно-психологический удар как по украинской армии, так и по украинскому обществу.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, обращал внимание, что главная цель боев за Бахмут было отвлечение значительного контингента украинских войск и лишение их возможности концентрированно наносить удары на других направлениях.