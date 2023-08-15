Битва, по результатам которой выиграла наша страна. Безпалько оценил значение Бахмутской операции для СВО

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Длившаяся семь месяцев операция по освобождению Артемовска имеет действительно большое значение для специальной военной операции в целом. Такое мнение нашему изданию высказал политический аналитик Богдан Безпалько, отметив, что в первую очередь в Бахмуте сковывалось и перемалывалось значительное количество вражеского военного потенциала.

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Безпалько обратил внимание на несколько аспектов, определяющих роль "Бахмутской мясорубки" в рамках СВО. По словам эксперта, во-первых, там сковывалось значительное количество вражеского военного потенциала. Во-вторых, этот вражеский потенциал в Бахмуте не только сковывался, он еще и перемалывался. В-третьих, взятие этого города имело достаточно важное значение с точки зрения выравнивания и установления линии фронта.

"Но, пожалуй, самым важным будет четвертый аспект — это информационно-психологический. Украина сама в лице своих СМИ, своих спикеров придала двум городам Соледару и Бахмуту сакральное значение: "Не будет Соледара — не будет Украины", был такой лозунг. Потом его перенесли на Бахмут, и оба эти города пали. И это нанесло достаточно мощный удар информационно-психологический как по украинской армии, так и по украинскому обществу. Человека, которого мобилизовывали в украинскую армию и сообщали ему, что он едет под Бахмут, он считал, что он едет на смерть, и так оно скорее всего чаще всего и было. Несмотря на то, что по сравнению с операциями Великой Отечественной войны, с которыми любят сравнивать Бахмутскую операцию, это операция достаточно скромная по количеству участников, это была очень ожесточенная битва, по результатам которой выиграла наша страна", — подчеркнул аналитик.

Ранее политолог Сергей Марков отмечал также отдельную роль в проведении Бахмутской операции главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Именно он, по словам эксперта, обманывал и заманивал армию Владимира Зеленского в Артемовск, где "музыканты" в последствии успешно уничтожали наиболее боеспособные силы противника.