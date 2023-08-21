После ракетного удара по крупному складу в Хмельницкой области образовалась 100-метровая воронка

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стометровая воронка образовалась после российского ракетного удара по украинскому складу боеприпасов.

Фото: Telegram-канал издания "Русская Весна"

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Кадры, сделанные со спутника, позволяют оценить последствия ракетного удара по крупному складу боеприпасов ВСУ в Лысогорке Хмельницкой области", — пишет портал.

На месте ракетного удара можно видеть воронки диаметром не менее 100 метров, отмечает военкор.

Ранее сообщалось, что в боях у Клещеевки "неизвестная сила" накрыла наступающие ВСУ "кассетами".