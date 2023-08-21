Стометровая воронка образовалась после российского ракетного удара по украинскому складу боеприпасов.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
"Кадры, сделанные со спутника, позволяют оценить последствия ракетного удара по крупному складу боеприпасов ВСУ в Лысогорке Хмельницкой области", — пишет портал.
На месте ракетного удара можно видеть воронки диаметром не менее 100 метров, отмечает военкор.
Ранее сообщалось, что в боях у Клещеевки "неизвестная сила" накрыла наступающие ВСУ "кассетами".
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Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.