Полковник Ходаковский рассказал об устаревшей советской технике на СВО: сами себя переиграли

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил, что техника и оружие времён СССР иногда показывает себя лучше, чем образцы современных российских технологий.

Фото: "Soviet Tank T-28. Parola. Советский танк Т-28. Парола." by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ходаковский отметил, что из-за нехватки артиллерии на фронт привезли буксируемые пушки Д-20. Он отметил, что для контрбатарейной борьбы они не годятся, однако позволяют создавать огневой заслон.

Военачальник похвалил и самолёты старого образца, которые, по его убеждению, "прорвались и засыпали противника бомбами".

"Складывается впечатление, что стремясь к "дальше, выше, быстрее, точнее, умнее"" — мы сами себя в чём-то переиграли", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

Он объяснил, что "технологичные самолёты боятся технологичных ракет".

Ходаковский рассказал, что на СВО стали возвращаться к устаревшим технологиям.

Он отметил, что с помощью БПЛА ВС РФ пытается заполнить вакуум, так как самолёты "стали шедеврами, а не расходниками".

Ранее Александр Ходаковский высказался о продолжительности СВО.