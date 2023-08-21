Комбат "Востока" Александр Ходаковский заявил, что техника и оружие времён СССР иногда показывает себя лучше, чем образцы современных российских технологий.
Ходаковский отметил, что из-за нехватки артиллерии на фронт привезли буксируемые пушки Д-20. Он отметил, что для контрбатарейной борьбы они не годятся, однако позволяют создавать огневой заслон.
Военачальник похвалил и самолёты старого образца, которые, по его убеждению, "прорвались и засыпали противника бомбами".
"Складывается впечатление, что стремясь к "дальше, выше, быстрее, точнее, умнее"" — мы сами себя в чём-то переиграли", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".
Он объяснил, что "технологичные самолёты боятся технологичных ракет".
Ходаковский рассказал, что на СВО стали возвращаться к устаревшим технологиям.
Он отметил, что с помощью БПЛА ВС РФ пытается заполнить вакуум, так как самолёты "стали шедеврами, а не расходниками".
Ранее Александр Ходаковский высказался о продолжительности СВО.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.