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Сыртланов: "Ударом по центрам приятия решений на Украине мы их поздравили с днём "независимости"

Силовые структуры

Вооруженные силы России продолжают боевую работу в соответствии с планом Генерального штаба ВС Российской Федерации по нанесению мощных ударов по центрам приятия решений на территории Украины.

Сыртланов: "Ударом по центрам приятия решений на Украине мы их поздравили с днём "независимости"
Фото: The New York Times / Evan Hill

Об этом в беседе с изданием Pravda.Ru заявил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов, отвечая на вопрос по срокам уничтожения украинских центров.

"Так сегодня, 24 августа, ночью поражён очередной пункт принятия решений противника. Цели достигнуты. Плановая работа продолжается. У Российской Федерации имеются возможности для выбора того или иного вида вооружения, которым будет нанесено огневое поражение по целям на Украине. Никакие погодные условия, ни дальность поражения целей не влияют на нашу работу. Влияет только выбор со стороны России по целям. Все цели, которые будут заявляться, будут уничтожаться", — отметил эксперт.

По его словам, это в очередной раз доказывает, что оборонно-промышленный комплекс страны развивается в нужном направлении. Испытания российских ракет наземного, воздушного и морского базирования проходят в боевых условиях. И всё получается очень даже неплохо.

"Конечно, не будем забывать, что таким образом Вооруженные силы России "поздравили" недогосударство Украина с днём независимости, правда, непонятно, какой независимости, так как все мы отлично знаем, что страна давным-давно потеряла свою независимость и находится под протекторатом Запад", — подытожил Сыртланов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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