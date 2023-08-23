Украинские информационные ресурсы сообщают о сильном взрыве в Киеве.
Также поступает информация о стрельбе на улицах столицы Незалежной.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Тем временем в Киеве неизвестные расстреляли сотрудников Национальной полиции. После этого они обстреляли из РПГ блокпост на выезде из города", — отмечает ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.
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