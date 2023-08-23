Украинские СМИ сообщают о сильном взрыве и боях в Киеве

Украинские информационные ресурсы сообщают о сильном взрыве в Киеве.

Фото: The New York Times / Evan Hill

Также поступает информация о стрельбе на улицах столицы Незалежной.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Тем временем в Киеве неизвестные расстреляли сотрудников Национальной полиции. После этого они обстреляли из РПГ блокпост на выезде из города", — отмечает ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.