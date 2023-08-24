По Одессе и области нанесён удар "Калибрами" и "Геранями"

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Сегодня, 24 августа, сообщают о взрывах в Одессе и области.

Фото: t.me/mod_russia

Как заявили украинские мониторинговые ресурсы, по объектам в пригороде Одессы и области прилетают крылатые ракеты "Калибр". Всего зафиксировано уже не менее шести прилётов.

Также сообщается об ударе барражирующими боеприпасами "Герань" по Черноморску. В Одессе взрывы от ракет Х-50, которые "проспала" ПВО украинской армии.

Пошли повторные пуски ракет "Калибр" с кораблей Черноморского флота РФ. Также сообщается о взрывах в Запорожье, уже было слышно три волны взрывов.