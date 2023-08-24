В Запорожье ракетой Х-50 уничтожен крупный склад боеприпасов и техники НАТО

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступают сообщения об уничтожении в Запорожье крупного груза боеприпасов и техники НАТО.

Фото: Пресс-служба МЧС России / t.me/mchs_official/10646

Об этом пишет Telegram-канал "Военная хроника".

По данным украинских мониторинговых ресурсов, взрыв ощущался во всем городе и даже в пригородах. Где конкретно "прилетело" пока неизвестно, однако судя по всему, речь идёт о детонации большого количества взрывчатки.

Также сообщается, что склад ВСУ уничтожен при помощи российской ракеты Х-50.