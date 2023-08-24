Поступают сообщения об уничтожении в Запорожье крупного груза боеприпасов и техники НАТО.
Об этом пишет Telegram-канал "Военная хроника".
По данным украинских мониторинговых ресурсов, взрыв ощущался во всем городе и даже в пригородах. Где конкретно "прилетело" пока неизвестно, однако судя по всему, речь идёт о детонации большого количества взрывчатки.
Также сообщается, что склад ВСУ уничтожен при помощи российской ракеты Х-50.
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Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.