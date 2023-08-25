Марков высказался о словах Залужного о захвате Работино и наступлении на Токмак

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков отреагировал на слова главкома ВСУ Валерия Залужного о захвате Работино и прорыве первой линии обороны российской армии.

Фото: sharij.net

Марков отметил, что российская сторона заверяет, что за Работино идут бои. Представители же ВСУ отчитались о захвате населённого пункта.

"Залужный заявляет, что ВСУ захватили Работино и прорвали таким образом первую линию обороны армии России и начинают наступление на Токмак", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Политолог предположил, что ситуация в Работино близка к критической.

Ранее ВСУ показали кладбище военной техники в районе Работино.