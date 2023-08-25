Политолог Сергей Марков отреагировал на слова главкома ВСУ Валерия Залужного о захвате Работино и прорыве первой линии обороны российской армии.
Марков отметил, что российская сторона заверяет, что за Работино идут бои. Представители же ВСУ отчитались о захвате населённого пункта.
"Залужный заявляет, что ВСУ захватили Работино и прорвали таким образом первую линию обороны армии России и начинают наступление на Токмак", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Политолог предположил, что ситуация в Работино близка к критической.
Ранее ВСУ показали кладбище военной техники в районе Работино.
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