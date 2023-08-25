Кремль должен предупредить, что разбомбит все места базирования переданных Киеву американских самолётов F-16, даже если они будут находиться на базах НАТО.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
Он отметил, что передача ВВСУ штурмовиков решающей роли в СВО не сыграет, но они будут законной целью для российской армии, как и места базирования.
"Данного типа самолёты вряд ли будут летать с аэродромов Украины, потому что как только они где-то забазируются и их обнаружит наша разведка, по ним будет нанесён удар. И это понимают, в том числе, на Западе", — в эфире "Радио Комсомольская правда" отметил обозреватель.
Румыния или Польша рискнут предоставить свои аэродромы. Понятное дело, что F-16 будут сбиваться, а места базирования Россия вправе уничтожить, предварительно предупредив Альянс. И 5-я статья Вашингтонского договора тут не сработает, поскольку это российский ответ на агрессию, подытожил Леонков.
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