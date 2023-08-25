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Леонков: аэродромы Польши и Румынии будут уничтожены, если примут украинские F-16

Силовые структуры

Кремль должен предупредить, что разбомбит все места базирования переданных Киеву американских самолётов F-16, даже если они будут находиться на базах НАТО.

Леонков: аэродромы Польши и Румынии будут уничтожены, если примут украинские F-16
Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что передача ВВСУ штурмовиков решающей роли в СВО не сыграет, но они будут законной целью для российской армии, как и места базирования.

"Данного типа самолёты вряд ли будут летать с аэродромов Украины, потому что как только они где-то забазируются и их обнаружит наша разведка, по ним будет нанесён удар. И это понимают, в том числе, на Западе", — в эфире "Радио Комсомольская правда" отметил обозреватель.

Румыния или Польша рискнут предоставить свои аэродромы. Понятное дело, что F-16 будут сбиваться, а места базирования Россия вправе уничтожить, предварительно предупредив Альянс. И 5-я статья Вашингтонского договора тут не сработает, поскольку это российский ответ на агрессию, подытожил Леонков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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