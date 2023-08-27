Кадыров рассказал о провале тактики ВСУ на Клещеевском направлении

Как бы украинская армия не пыталась продвинуться вперёд на Клещеевском направлении, в своих попытках сделать это она раз за разом терпит неудачи. Таким наблюдением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Тактика ВСУ остается прежней — при поддержке техники они все еще стараются упрямо продвинуться хоть на небольшое расстояние. Успеха такая тактика им не приносит, но более бодрой работы прибавляет нашим артиллеристам", — сообщил Кадыров, говоря о ситуации на Клещеевском направлении в своём Telegram-канале.

Свой пост глава Чечни сопроводил кадрами подбитой тяжёлой техники, на которых можно рассмотреть и убитых штурмовиков ВСУ — тех, которые пытались идти вперёд утром. Их продвижение было остановлено военными спецназа "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса, возглавляемым боевым генералом Апты Алаудиновым.

Кадыров добавил, что именно это случится с каждым, кто выбрал западные ценности и сражается за них. Глава Чечни напомнил, что у всех этих бойцов был шанс сохранить жизнь, но они сами сделали такой выбор.