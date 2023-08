Как бы украинская армия не пыталась продвинуться вперёд на Клещеевском направлении, в своих попытках сделать это она раз за разом терпит неудачи. Таким наблюдением поделился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.