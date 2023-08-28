Руководитель военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин заявил о повреждении промышленного объекта на территории региона.
Он подтвердил информацию о попадании снаряда.
"Есть попадание в промышленный объект", — отметил Лунин в Telegram-канале.
В понедельник, 28 августа, в Полтавской области и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу.
Взрывы также прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области. Сведений о том, какие объекты были поражены, пока нет.
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