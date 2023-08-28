Ночью в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фоне объявленной воздушной тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Об этом информируют ТСН и "Зеркало недели". Официальных комментариев по поводу взрывов ещё нет. В Днепропетровской области продолжают звучать сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что ночью 27 августа взрывы были слышны в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Атаке подверглась западная часть Украины. Кроме того, удары пришлись по объектам ВСУ во Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.