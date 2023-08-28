На фоне объявленной воздушной тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы.
Об этом информируют ТСН и "Зеркало недели". Официальных комментариев по поводу взрывов ещё нет. В Днепропетровской области продолжают звучать сирены воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что ночью 27 августа взрывы были слышны в Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях. Атаке подверглась западная часть Украины. Кроме того, удары пришлись по объектам ВСУ во Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.