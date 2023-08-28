В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении растёт количество потерь из-за некачественной пищи и воды. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, украинские военные, которые находятся в районе Сватово и Кременной, поступают в больницы с отравлениями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это происходит на фоне антисанитарии и употребления просроченных продуктов, которые хранятся в неправильных условиях, уточнил офицер.
"На Сватовско-Кременском участке у украинских боевиков отмечается резкий рост санитарных потерь в связи с некачественной едой и питьевой водой", — подчеркнул военспец в Telegram-канале.
Ранее Марочко сообщил, что штурмовики ВСУ подорвались на российских минных заграждениях под Красным Лиманом.
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