Марочко: ВСУ испытывают проблемы с водой и едой на Краснолиманском направлении

В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении растёт количество потерь из-за некачественной пищи и воды. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, украинские военные, которые находятся в районе Сватово и Кременной, поступают в больницы с отравлениями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это происходит на фоне антисанитарии и употребления просроченных продуктов, которые хранятся в неправильных условиях, уточнил офицер.

"На Сватовско-Кременском участке у украинских боевиков отмечается резкий рост санитарных потерь в связи с некачественной едой и питьевой водой", — подчеркнул военспец в Telegram-канале.

Ранее Марочко сообщил, что штурмовики ВСУ подорвались на российских минных заграждениях под Красным Лиманом.