На территории Харьковской области наблюдается негодование местных жителей из-за действий украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ без их ведома отбирают урожай овощей и фруктов. Об этом информирует военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

Фото: "Potatoes" by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.