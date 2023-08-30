Марочко: в Харьковской области военнослужащие ВСУ грабят приусадебные участки мирных граждан

На территории Харьковской области наблюдается негодование местных жителей из-за действий украинских военнослужащих. Бойцы ВСУ без их ведома отбирают урожай овощей и фруктов. Об этом информирует военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

Фото: "Potatoes" by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

Хозяйка одного дома столкнулась с ситуацией, когда военнослужащие раскапывали картофель на её участке. Женщине пригрозили оружием, и пообещали застрелить, если она кому-то пожалуется.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ открыли огонь по своей технике в районе Новосёловского.