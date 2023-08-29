Андрей Марочко: ВСУ открыли огонь по своей технике в районе Новосёловского

Украинская колонна попала под "дружественный" огонь своей артиллерии из-за недостаточной согласованности действий в районе села Новосёловское на Купянском направлении. Это привело к повреждению или уничтожению боевой техники ВС Украины. Об этом информирует военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Специалист сообщил, что военная техника на данном участке фронта изменила курс и начала движение в противоположном направлении. Вероятно, что это произошло из-за несогласованности действий. Колонна была принята за российскую, по ней открыли огонь.

После этого украинская военная техника претерпела повреждения либо была уничтожена, а военнослужащие разошлись и скрылись в ближайшей лесной полосе.