Украинская колонна попала под "дружественный" огонь своей артиллерии из-за недостаточной согласованности действий в районе села Новосёловское на Купянском направлении. Это привело к повреждению или уничтожению боевой техники ВС Украины. Об этом информирует военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Специалист сообщил, что военная техника на данном участке фронта изменила курс и начала движение в противоположном направлении. Вероятно, что это произошло из-за несогласованности действий. Колонна была принята за российскую, по ней открыли огонь.
После этого украинская военная техника претерпела повреждения либо была уничтожена, а военнослужащие разошлись и скрылись в ближайшей лесной полосе.
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