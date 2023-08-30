"Царьград": "Украинские дроны подобрались к Пскову через леса Белоруссии"

Атака БПЛА Украины на аэродром в Пскове была произведена с украинской территории.

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Об этом сообщил военный обозреватель Алексей Леонков.

ВСУ проложили маршрут через леса Белоруссии, чтобы безопасно довести дроны. Такие беспилотные аппараты способны преодолеть 1000-1400 км, планируя на высоте 2-5 метров над деревьями.

"Чтобы продолжать маршрут, нужны разведданные. Такими возможностями Украина не обладает, все эти разведданные им поставляют страны НАТО. А радиотехническая разведка, обнаружение расположенных наших ПВО, комплексов, которые защищают аэродромы, прокладка маршрутов проводятся так, что реакция этих систем была запоздалая, чтобы БПЛА мог выполнить поставленные задачу", — цитирует "Царьград" эксперта.

По его словам, далеко не всегда можно установить на их пути системы ЗРК, ибо обломки могут упасть на населённые пункты. Это хорошо видно по украинским городам, где ракеты ВСУ падают прямо на жилые дома.