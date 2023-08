Президента Украины Владимира Зеленского весьма порадовала атака по аэродрому Пскова. Глава Незалежной уже отчитался в Telegram-канале о поражении цели на расстоянии 700 км. дальнобойным оружием.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.