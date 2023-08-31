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"Царьград": версия удара по Пскову — Украина использовала конструктор

Силовые структуры

Президента Украины Владимира Зеленского весьма порадовала атака по аэродрому Пскова. Глава Незалежной уже отчитался в Telegram-канале о поражении цели на расстоянии 700 км. дальнобойным оружием.

"Царьград": версия удара по Пскову — Украина использовала конструктор
Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Директор музея войск ПВО Юрий Кнутов уверен, что ВСУ применили модернизированные беспилотники или ракеты. А если ракеты, то это или "Гром-2" или С-200.

"Мы должны делать рубеж ПВО вдоль границы с Украиной. Разобраться, что за ракеты. Если "двухсотка", то всё сложнее: она может в высоту подняться до 40 километров, где её никто не достанет, и пролететь 600 километров", — отметил военный эксперт.

Тут надо рубеж ПВО делать и отодвигать границу линии соприкосновения. Запад Киеву, конечно, помогает — куча элементов и деталей у ракеты западных. Это конструктор, цитирует "Царьград" аналитика.

Если раньше дальность ракеты была 300 километров, то при усовершенствовании двигатель могли поставить западный твердотопливный и увеличить дальность. Главное, правильно траекторию рассчитать, подытожил Кнутов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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