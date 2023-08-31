Контрнаступ ВСУ не выдохся — за три месяца Киев добился первой задачи на двух участках и вышел к основной линии российской обороны.
Об этом сообщил военный эксперт Илья Абишев.
"Подводить итоги рано, сейчас ВСУ решили свою первую задачу — они прорвали на двух участках полосу заграждения, это не только в Работино, но и в районе Старомлыновки и Урожайного, и вышли к основным рубежам российской обороны", — в эфире канала "Русской службы BBC" сказал обозреватель.
На этих рубежах может развернуться самое тяжёлое сражение, ибо в случае прорыва будет огромная проблема — откроется дорога к морю и куда угодно. Поэтому всё только начинается, отметил Абишев.
ВСУ смогут наступать круглый год, а распутица — не помеха. Тем более, что артиллерия Украины оснащена западными образцами, это высокоточная артиллерия, плюс американские кассетные боеприпасы.
В таких условиях они могут воевать всю осень и зиму, подытожил аналитик.
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