Данилов признал, что Украина с 2020 года разрабатывает дальнобойные ракеты

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина начала создавать дальнобойные ракеты, способные преодолевать расстояние свыше 700 километров, ещё в 2020 году. Об этом заявил глава СНБО страны Алексей Данилов.

Фото: Официальный сайт президента Украины

По его словам, разработка дальнобойного оружия стартовала в зимний период 2020 года. Это говорит о том, что Киев стал готовиться к возможном конфликту задолго до старта российской спецоперации.

Как пояснил Данилов в эфире канала "Рада", в марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выпустил первый приказ по поводу ракетной программы государства. Он добавил, что производство дальнобойного оружия в стране продолжается.

Ранее Данилов сообщил о проведённых испытаниях ракеты дальнего радиуса действия, уточнив, что теперь под угрозой находятся Камчатка, Севастополь и Кронштадт. Помимо этого, он утверждает, что Украина применяет только собственное оружие для атак на объекты, расположенные в России, поскольку Запад запретил ВСУ использовать иностранную технику в таких целях.