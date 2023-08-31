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Киев угрожает ударить новой ракетой по Камчатке, Севастополю и Кронштадту

Силовые структуры

ВСУ провели испытания новой ракеты дальнего радиуса действия.

Киев угрожает ударить новой ракетой по Камчатке, Севастополю и Кронштадту
Фото: Стоп-кадр из видео, Telegram

Видео уже опубликовал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он отметил, что ракета якобы "чисто украинская" и преодолеет большие дистанции.

"Испытания успешны, реализация эффективна. Севастополь ждёт, Камчатка ждёт, Кронштадт ждёт", — анонсировал националист.

Однако хотя у Украины были свои возможности в ракетном строительстве, но с СВО они были уничтожены. А то, что Данилов выдаёт за украинскую разработку — прикрытие поставок Запада, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Всё, что анонсировал глава Совбеза Украины — это очередной призыв к терроризму, и реагировать на это надо соответственно, подытожил Коротченко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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