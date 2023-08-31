Глава СНБО Данилов: ВСУ применяют только собственное оружие для ударов по РФ

Киев наносит удары по российским объектам, используя оружие лишь украинского производства, сообщил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

Фото: openverse.org

По его словам, власти Украины пообещали Западу отказаться от применения иностранного оружия для атак на регионы РФ. Он подчеркнул: если бы Киеву не разрешали использовать свои вооружения для таких ударов, это бы выглядело странно.

"Что касается ситуации в России, то нужно иметь в виду, что мы используем собственное оружие. Оружие собственного производства", — приводит Welt* комментарий Данилова.

Ранее Украина косвенно подтвердила свою причастность к атакам на Псковскую область. Как отметил украинский президент Владимир Зеленский, Киев применил технику дальнего радиуса действия, поразив цель на дистанции 700 километров.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.