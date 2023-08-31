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Глава СНБО Данилов: ВСУ применяют только собственное оружие для ударов по РФ

Силовые структуры

Киев наносит удары по российским объектам, используя оружие лишь украинского производства, сообщил глава СНБО Украины Алексей Данилов.

Глава СНБО Данилов: ВСУ применяют только собственное оружие для ударов по РФ
Фото: openverse.org

По его словам, власти Украины пообещали Западу отказаться от применения иностранного оружия для атак на регионы РФ. Он подчеркнул: если бы Киеву не разрешали использовать свои вооружения для таких ударов, это бы выглядело странно.

"Что касается ситуации в России, то нужно иметь в виду, что мы используем собственное оружие. Оружие собственного производства", — приводит Welt* комментарий Данилова.

Ранее Украина косвенно подтвердила свою причастность к атакам на Псковскую область. Как отметил украинский президент Владимир Зеленский, Киев применил технику дальнего радиуса действия, поразив цель на дистанции 700 километров.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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