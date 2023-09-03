Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в последнее время играют важную роль в действиях ВС России в рамках специальной военной операции. Заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ДНР Александр Ходаковский поделился своим мнением о тактике применения БПЛА российскими войсками.
Тактика использования беспилотников была разработана с учётом возможностей РФ в области разработки средств разведки и поражения. По его утверждению, все БПЛА независимо от их стоимости и технических характеристик либо падают, либо сбиваются, и эффективность такой техники не зависит от её стоимости.
Иными словами, дорогостоящие и технически продвинутые беспилотники подвергаются тому же риску падения и уничтожения, что и менее дорогие модели. Большинство производителей стремятся делать свои устройства более совершенными с технической точки зрения, что иногда увеличивает их стоимость.
"Значит, при разработке тактики мы сразу закладываем в формулу непродолжительную живучесть средств разведки и недостаточно высокий процент эффективности средств поражения, что должно компенсироваться массовостью и доступностью", — рассказал Ходаковский в своём telegram-канале.
Эксперт подчёркивает важность максимальной дальности действия БПЛА и советует не экономить на этом параметре. Он также отмечает, что операторы должны психологически готовиться к тому, что беспилотные летательные аппараты являются расходным материалом, и им не следует беспокоиться о потере дорогостоящей техники. В противном случае это может сказаться на эффективности выполнения задач.
"Сэкономить можно на камерах, но мы нацелены на контрбатарейную борьбу и крупные цели", — пояснил Ходаковский.
Эксперт также отмечает, что в случае массового использования недорогих БПЛА армией России ни одна система противовоздушной обороны не сможет справиться с такой нагрузкой.
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