SZ: учения НАТО под эгидой Германии должны показать России боеготовность альянса

Североатлантический альянс под эгидой ФРГ решил организовать военные учения в Балтийском море, чтобы продемонстрировать Москве боевую готовность блока. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники.

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Немецкий вице-адмирал Ян Кристиан Каак отметил, что России следует воспринимать манёвры ФРГ и других стран НАТО в качестве "чёткого сигнала бдительности". По его словам, военный блок планирует отработать действия по защите морских путей.

"Германия хочет послать России чёткий сигнал о том, что все партнёры проявляют бдительность", — подчеркнул Каак.

Военные учения НАТО "Северное побережье" стартуют 8 сентября. По предварительным данным, военные альянса на протяжении двух недель будут заниматься отработкой десантных операций.

Ранее журналисты Il Sussidiario заявили, что ВСУ, направляя беспилотники на российские объекты, намерены вызвать эскалацию, которая приведёт к участию НАТО в конфликте.