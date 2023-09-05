Североатлантический альянс под эгидой ФРГ решил организовать военные учения в Балтийском море, чтобы продемонстрировать Москве боевую готовность блока. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники.
Немецкий вице-адмирал Ян Кристиан Каак отметил, что России следует воспринимать манёвры ФРГ и других стран НАТО в качестве "чёткого сигнала бдительности". По его словам, военный блок планирует отработать действия по защите морских путей.
"Германия хочет послать России чёткий сигнал о том, что все партнёры проявляют бдительность", — подчеркнул Каак.
Военные учения НАТО "Северное побережье" стартуют 8 сентября. По предварительным данным, военные альянса на протяжении двух недель будут заниматься отработкой десантных операций.
Ранее журналисты Il Sussidiario заявили, что ВСУ, направляя беспилотники на российские объекты, намерены вызвать эскалацию, которая приведёт к участию НАТО в конфликте.
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