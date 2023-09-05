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НАТО может сменить позицию по оружию для ВСУ после уничтожения Challenger 2

0:53
Силовые структуры

Страны НАТО могут свернуть поставку вооружений украинской армии после уничтожения западного танка Challenger 2.

НАТО может сменить позицию по оружию для ВСУ после уничтожения Challenger 2
Фото: openverse.org

Горящий танк стал очередной победой РФ в спецоперации, пишет американское издание Military Watch Magazine.

Автор отмечает, что "потеря танка — серьёзный урон, которому ещё никому не удавалось нанести, и это повлияет на ход обсуждения". Это должно встревожить США, которые думали отправить ВСУ танки Abrams. Но они вообще "менее живучи", чем британский "Челленджер", пишет издание.

Напомним, российские военные уничтожили на СВО танк Challenger 2, который Киеву прислал Запад. Бронирование британской машины — приблизительно на уровне Leopard 2, все средства ВС РФ спокойно способны поражать такой тип боевых машин.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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