Страны НАТО могут свернуть поставку вооружений украинской армии после уничтожения западного танка Challenger 2.
Горящий танк стал очередной победой РФ в спецоперации, пишет американское издание Military Watch Magazine.
Автор отмечает, что "потеря танка — серьёзный урон, которому ещё никому не удавалось нанести, и это повлияет на ход обсуждения". Это должно встревожить США, которые думали отправить ВСУ танки Abrams. Но они вообще "менее живучи", чем британский "Челленджер", пишет издание.
Напомним, российские военные уничтожили на СВО танк Challenger 2, который Киеву прислал Запад. Бронирование британской машины — приблизительно на уровне Leopard 2, все средства ВС РФ спокойно способны поражать такой тип боевых машин.
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Несколько дней подряд боевики ВСУ выпускали по позициям российских военных большое количество снарядов, делая это чуть ли не круглосуточно.