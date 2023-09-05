Потерять первый танк Challgenger-2 ВСУ могли ещё на прошлой неделе

В Интернете расходятся кадры с горящим танком НАТО — Challgenger-2.

Фото: "Підбитий російський танк Т-72" by armyinform is licensed under CC BY 4.0.

Однако потерять первый танк "Челленджер" подразделения украинской 82-й ОДШБр могли ещё неделю назад. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

По информации портала, из 1430-го полка эта бронегруппа, что лишилась британского танка Challgenger-2 и танка для прикрытия Т-64БВ, пыталась выходить на огневые рубежи уже давно.

Их маршруты тщательно отслеживали российские ВС, и когда пехота бандеровцев убедилась, что их не "встречают" артиллеристы армии России, танки ВСУ зашли в зону поражения, где их и уничтожили русские. Причём эта зона поражения российскими бойцами была специально отведена для этого.