В Интернете расходятся кадры с горящим танком НАТО — Challgenger-2.
Однако потерять первый танк "Челленджер" подразделения украинской 82-й ОДШБр могли ещё неделю назад. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".
По информации портала, из 1430-го полка эта бронегруппа, что лишилась британского танка Challgenger-2 и танка для прикрытия Т-64БВ, пыталась выходить на огневые рубежи уже давно.
Их маршруты тщательно отслеживали российские ВС, и когда пехота бандеровцев убедилась, что их не "встречают" артиллеристы армии России, танки ВСУ зашли в зону поражения, где их и уничтожили русские. Причём эта зона поражения российскими бойцами была специально отведена для этого.
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