Во вторник, 5 сентября, в Бериславе Херсонской области были слышны звуки взрывов. Российская авиация нанесла удары по складам Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенным в регионе.
Как сообщает "Военная хроника", взрывы раздались рядом с Бериславским машиностроительным заводом, где, скорее всего, находились снаряды и техника украинской армии. Отмечается, что воздушной тревоги во время атаки не было.
По данным издания, в Бериславе, вероятно, были применены бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.
Ранее в российских силовых структурах заявили, что боевики ВСУ расстреляли под Херсоном 23 военнослужащих, которые хотели бросить собственные позиции и уйти с поля боя. Речь идёт о солдатах 123-й бригады украинской территориальной обороны.
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