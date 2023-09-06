В Сумской области уничтожается военная инфраструктура

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские информационные ресурсы сообщают о взрывах в Сумской области.

Фото: The New York Times / Evan Hill

Агентство "Клименко.Тайм" пишет о звуках ракетных ударов. По предварительным данным, в регионе начал работать комплекс противовоздушной обороны.

Ранее тут звучала сирена воздушной тревоги.

Также мониторинговые каналы заявили о российских беспилотных аппаратах, приближающихся к Одессе. Около 23:30 по МСК в воздух поднялись два борта стратегических Ту-22м3.