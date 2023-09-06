Украинские информационные ресурсы сообщают о взрывах в Сумской области.
Агентство "Клименко.Тайм" пишет о звуках ракетных ударов. По предварительным данным, в регионе начал работать комплекс противовоздушной обороны.
Ранее тут звучала сирена воздушной тревоги.
Также мониторинговые каналы заявили о российских беспилотных аппаратах, приближающихся к Одессе. Около 23:30 по МСК в воздух поднялись два борта стратегических Ту-22м3.
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Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.