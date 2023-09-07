Украинские военные используют разные маршруты для завоза резервов и эвакуации раненых и погибших солдат. Об этом заявил Герой России полковник Рустам Сайфуллин.
По его словам, если бы использовалась одна дорога, это привело бы к деморализации военнослужащих ВСУ. Полковник также обратил внимание на большие потери в рядах украинских войск.
"Они стараются, как правило, раненых и погибших вывозить по одному маршруту, а новых заводить по другому маршруту, чтобы не было такого психологического давления", — отметил Герой РФ в беседе с РИА Новости.
Ранее Сайфуллин, получивший тяжёлые ранения в ходе спецоперации, заявил о своём намерении снова вернуться в зону боевых действий. При этом он добавил, что из-за проблем со здоровьем его не пустят на передовую.
Полковник также рассказал об ошибках, которые допустили инструкторы НАТО при обучении украинских военных. Как пояснил Сайфуллин, Североатлантический альянс привык сражаться с неоснащёнными армиями, поэтому методы Запада "терпят крах" на Украине.
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