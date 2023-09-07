Тяжело раненный в зоне СВО Герой России намерен вернуться на фронт

Герой России полковник Рустам Сайфуллин получил тяжёлые ранения в зоне спецоперации, и рассказал, что после восстановления хотел бы вернуться на фронт. По словам бойца, на передовую его не пустят из-за здоровья.

Фото: Вадим Савицкий

Тяжело оставаться в госпитале, когда парни на передовой, заявил Сайфуллин.

"Тяжелее, когда ты, находясь в госпитале либо когда ты уже выписан из госпиталя, по своим физическим способностям не можешь находиться сейчас на передовой, — рассказал герой РИА Новости. — Я всей душой и телом, конечно, я хочу туда вернуться".

Как уточнил полковник, пусть по состоянию здоровья ему нельзя на "передок", у него есть огромный опыт, который он может передать российским бойцам.

Сайфуллин выразил надежду, что как только восстановиться, его помощь может понадобиться в штабах, или в центрах принятия решений.

"Имея опыт, который приобретён за более чем двадцатилетний стаж, я не имею права, просто… я обязан передать данный опыт", — резюмировал Герой России.