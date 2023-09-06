Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженеры Neiry создали управляемый силой мысли электросамокат
Замглавы ЕК: полный отказ от газа из России — "почти невыполнимая миссия"
Французский генерал Делавард: РФ пойдёт в наступление и закончит конфликт на условиях Москвы
Скандал из-за школьниц в "советских" фартуках произошел на Украине
УФСБ: жителя Ростова задержали за передачу на Украину военных данных о Краснодаре
Врачи из США назвали два симптома приближающейся смерти
В Новгородской области проверят данные об издевательствах подростков над 11-летней девочкой
CNBC: экономика Германии переживает сильный спад из-за антироссийских санкций
в Подмосковье число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до трех

Герой России Сайфуллин о крахе НАТО на Украине: привыкли воевать с неоснащённой армией

Силовые структуры

Страны НАТО обучают украинских боевиков, не имея представления, как вести конфликт с оснащённой армией, из-за чего терпят крах, заявил замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

Герой России Сайфуллин о крахе НАТО на Украине: привыкли воевать с неоснащённой армией
Фото: newsweek.com

По его словам, Североатлантический альянс "не привык" сталкиваться с оснащённым и продуманным противником, в роли которого сейчас выступает Россия.

"Что тут греха таить, в НАТО привыкли воевать с неоснащённой армией. А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооружённые силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах", — пояснил Герой России РИА Новости.

Учебники НАТО в случае со специальной военной операцией на Украине малоэффективны, пояснил Сайфуллин. По его словам, командиры Североатлантического альянса не сталкивались с подобным количеством артиллерии, масштабным минированием и силами в воздушном пространстве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Ходаковский: противник смог подойти к позициям ВС РФ вплотную, не понеся потерь
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
"Дорогой друг": никто не заметил, как Путин ловко "перевербовал" Эрдогана
"Дорогой друг": никто не заметил, как Путин ловко "перевербовал" Эрдогана
Последние материалы
Врачи из США назвали два симптома приближающейся смерти
УФСБ: жителя Ростова задержали за передачу на Украину военных данных о Краснодаре
В Новгородской области проверят данные об издевательствах подростков над 11-летней девочкой
CNBC: экономика Германии переживает сильный спад из-за антироссийских санкций
в Подмосковье число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до трех
Россиянин на электросамокате попал в смертельное ДТП
NASA: пять астероидов размером с самолет, дом и автобус пролетят мимо Земли
В самолете с туристами прогремел взрыв и началась паника
В Таиланде полиция схватила россиянина за организацию мошеннического колл-цента прямо в отеле на популярном курорте
"Автодом" сообщил о предложении о сотрудничестве от китайских производителей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников