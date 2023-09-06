Герой России Сайфуллин о крахе НАТО на Украине: привыкли воевать с неоснащённой армией

Страны НАТО обучают украинских боевиков, не имея представления, как вести конфликт с оснащённой армией, из-за чего терпят крах, заявил замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

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По его словам, Североатлантический альянс "не привык" сталкиваться с оснащённым и продуманным противником, в роли которого сейчас выступает Россия.

"Что тут греха таить, в НАТО привыкли воевать с неоснащённой армией. А когда против них противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как Вооружённые силы Российской Федерации, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах", — пояснил Герой России РИА Новости.

Учебники НАТО в случае со специальной военной операцией на Украине малоэффективны, пояснил Сайфуллин. По его словам, командиры Североатлантического альянса не сталкивались с подобным количеством артиллерии, масштабным минированием и силами в воздушном пространстве.