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Скотт Риттер: ВСУ теряют сплочённость в Харьковской области, крах уже близок

Силовые структуры

Украинские войска начали терять боевую сплочённость на Купянском направлении. Это свидетельствует о том, что их крах в Харьковской области уже близок. Такое мнение выразил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Скотт Риттер: ВСУ теряют сплочённость в Харьковской области, крах уже близок
Фото: CreativeCommons

По его словам, скоро наступит завершающая стадия украинского конфликта, в ходе которой будут уничтожены части ВСУ, прошедшие подготовку на Западе. Такая же участь ждёт новобранцев и всю армию Украины в целом, считает экс-разведчик.

"Я думаю, крах уже близко. На севере и у Купянска мы начинаем видеть трещины в боевой сплочённости Украины", — отметил Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном на YouTube.

Он также спрогнозировал скорое окончание контрнаступления ВСУ. При этом российские войска продолжат своё продвижение, резюмировал военспец.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко подтвердил успешное наступление ВС РФ на Купянском направлении. Военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что провал украинской армии в Харьковской области очевиден.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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