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Марочко: ВС РФ продолжают успешное продвижение на Купянском направлении

1:04
Силовые структуры

Российские войска продолжают развивать успешное наступление на Купянском направлении, двигаясь к Оскольскому водохранилищу. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВС РФ продолжают успешное продвижение на Купянском направлении
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, только за прошедшие сутки ВС РФ установили контроль над несколькими опорными пунктами украинских войск возле Свердловки. Он добавил, что российские штурмовики также продвигаются на участке Новосёловское — Сеньково. Наблюдаются улучшения в тактическом положении армии РФ, уточнил офицер.

"После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища", — подчеркнул военспец в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко сообщил, что российским подразделениям удалось сорвать ротационные мероприятия ВСУ в районе Купянска.

Как пояснил военный эксперт Алексей Леонков, провал украинской армии на Купянском направлении очевиден.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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