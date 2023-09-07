Руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о взрыве, прогремевшем в находящемся под контролем Киева Запорожье.
В беседе с РИА Новости он отметил, что подробности случившегося уточняются. Информации о каких-либо повреждениях инфраструктуры пока нет.
"Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье прозвучал взрыв", — подчеркнул Рогов.
6 сентября в подконтрольном киевскому режиму Запорожье также были слышны звуки взрывов. Утром в среду в городе звучала воздушная тревога.
Накануне взрывы прогремели в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявлял о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).
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