В среду, 6 сентября, звуки взрывов раздались на территории Запорожья, подконтрольного киевскому режиму.
По информации украинского канала "Общественное", с 07:54 часов в городе объявлена воздушная тревога.
"В Запорожье прогремел взрыв", — сказано в материале.
Официальные власти ещё не комментировали эти данные. Пока не уточняется, какие именно цели были поражены.
Утром 6 сентября взрывы также прогремели в столице Украины. Глава Киева Виталий Кличко заявил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в городе и призвал граждан спуститься в укрытия. Как сообщили очевидцы, всего в Киеве прозвучало не меньше пяти взрывов.
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