В подконтрольном Киеву Запорожье 6 сентября прогремел взрыв

В среду, 6 сентября, звуки взрывов раздались на территории Запорожья, подконтрольного киевскому режиму.

Фото: openverse.org

По информации украинского канала "Общественное", с 07:54 часов в городе объявлена воздушная тревога.

"В Запорожье прогремел взрыв", — сказано в материале.

Официальные власти ещё не комментировали эти данные. Пока не уточняется, какие именно цели были поражены.

Утром 6 сентября взрывы также прогремели в столице Украины. Глава Киева Виталий Кличко заявил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в городе и призвал граждан спуститься в укрытия. Как сообщили очевидцы, всего в Киеве прозвучало не меньше пяти взрывов.