Балицкий: ВС РФ нанесли массированное поражение ВСУ во время ротации у Работино

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Порядка 100 украинских боевиков уничтожены благодаря массированному удару ВС РФ в районе населённых пунктов Вербовое и Работино. Об этом заявил врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, российская армия реализовала атаку в тёмное время суток, когда ВСУ проводили ротационные мероприятия.

"Наши подразделения нанесли по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около 100 человек из числа солдат ВСУ", — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Он добавил, что Киев лишился девяти артиллерийских орудий, двух миномётов, двух танков и трёх беспилотных летательных аппаратов на участке Вербовое — Работино.

Ранее Балицкий заявил об отходе российских войск из села Работино на холмистую местность. При этом в Минобороны РФ сообщили, что тактическое положение армии на Запорожском направлении не изменилось.