Порядка 100 украинских боевиков уничтожены благодаря массированному удару ВС РФ в районе населённых пунктов Вербовое и Работино. Об этом заявил врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, российская армия реализовала атаку в тёмное время суток, когда ВСУ проводили ротационные мероприятия.
"Наши подразделения нанесли по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около 100 человек из числа солдат ВСУ", — подчеркнул политик в Telegram-канале.
Он добавил, что Киев лишился девяти артиллерийских орудий, двух миномётов, двух танков и трёх беспилотных летательных аппаратов на участке Вербовое — Работино.
Ранее Балицкий заявил об отходе российских войск из села Работино на холмистую местность. При этом в Минобороны РФ сообщили, что тактическое положение армии на Запорожском направлении не изменилось.
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