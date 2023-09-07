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Балицкий: ВС РФ нанесли массированное поражение ВСУ во время ротации у Работино

1:04
Силовые структуры

Порядка 100 украинских боевиков уничтожены благодаря массированному удару ВС РФ в районе населённых пунктов Вербовое и Работино. Об этом заявил врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий: ВС РФ нанесли массированное поражение ВСУ во время ротации у Работино
Фото: Вадим Савицкий

По его словам, российская армия реализовала атаку в тёмное время суток, когда ВСУ проводили ротационные мероприятия.

"Наши подразделения нанесли по противнику массированное огневое поражение. Только за эту ночь противник потерял около 100 человек из числа солдат ВСУ", — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Он добавил, что Киев лишился девяти артиллерийских орудий, двух миномётов, двух танков и трёх беспилотных летательных аппаратов на участке Вербовое — Работино.

Ранее Балицкий заявил об отходе российских войск из села Работино на холмистую местность. При этом в Минобороны РФ сообщили, что тактическое положение армии на Запорожском направлении не изменилось.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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