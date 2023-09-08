Бойцы РФ сбили беспилотник ВСУ чешского производства стоимостью 550 тысяч евро

Российские военные, представляющие добровольческий отряд "Барс-10", сбили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ), произведённый в Чехии.

Фото: openverse.org

По словам командира отряда с позывным "Сатурн", речь идёт о дроне Primoco One, стоимость которого оценивается в 550 тысяч евро. Он отметил, что вскоре российские военные специалисты изучат беспилотник.

Как пояснил боец, дрон, летевший по направлению к Энергодару, был сбит рядом с бывшим Каховским водохранилищем.

"Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК", — подчеркнул "Сатурн" в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что дрон пришлось доставать в условиях болотистой местности с помощью верёвок, поскольку ВСУ заминировали территорию и обстреливали её. Российские военные смогли собрать все элементы беспилотника, уточнил боец.

Ранее сообщалось, что военный РФ с позывным "Каспер" спас сослуживцев при атаке ВСУ с помощью БПЛА.