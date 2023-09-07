Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, ефрейтор Павел Янков с позывным "Каспер" спас боевых товарищей на Ореховском направлении, закрыв их собой от удара украинского дрона, сообщили в Минобороны России.
"Каспер" увидел, что боевые товарищи попали под прицел вражеского БПЛА и бросился в окоп.
"Павел, не задумываясь, взял напашник от бронежилета, вытянул руки и машинально направил защиту в сторону летящего беспилотника, максимально закрыв щель в окопе, где находились его боевые товарищи", — говорится в сообщении Минобороны России.
Боевые товарищи "Каспера", как и он сам, получили ранения, но все остались живы. Сейчас герой находится на лечении в госпитале.
"Примечательно, что сам Павел, едва очнувшись, стал интересоваться состоянием своих товарищей, несмотря на то, что к месту взрыва он находился ближе всего", — резюмировали в военном ведомстве.
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