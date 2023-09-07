МО: боец ВС РФ "Каспер" спас сослуживцев от удара вражеского дрона, прикрыв их собой

Военнослужащий 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, ефрейтор Павел Янков с позывным "Каспер" спас боевых товарищей на Ореховском направлении, закрыв их собой от удара украинского дрона, сообщили в Минобороны России.

Фото: Вадим Савицкий

"Каспер" увидел, что боевые товарищи попали под прицел вражеского БПЛА и бросился в окоп.

"Павел, не задумываясь, взял напашник от бронежилета, вытянул руки и машинально направил защиту в сторону летящего беспилотника, максимально закрыв щель в окопе, где находились его боевые товарищи", — говорится в сообщении Минобороны России.

Боевые товарищи "Каспера", как и он сам, получили ранения, но все остались живы. Сейчас герой находится на лечении в госпитале.

"Примечательно, что сам Павел, едва очнувшись, стал интересоваться состоянием своих товарищей, несмотря на то, что к месту взрыва он находился ближе всего", — резюмировали в военном ведомстве.