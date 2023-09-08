Улучшение тактической обстановки для наших войск на Купянском направлении расширило возможности использования средств наблюдения и контроля. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Продвижение ВС РФ в районах Синьковка и Петропавловка, а также уничтожение большей части средств подавления наших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) позволило войскам активнее применять аэроразведку в ходе боевых действий. Увеличилась дальность полёта.
"На данный момент ситуация позволяет вести фиксацию перемещения украинских войск в самом населённом пункте Купянск", — написал Марочко в своём telegram-канале.
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