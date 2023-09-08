Подполковник ЛНР Марочко: среди военных ВСУ возросли не боевые потери

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Купянском, Краснолиманском, Донецком направлениях у ВСУ наблюдается увеличение случаев не боевых потерь. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Случаи не боевых потерь среди подразделений ВФУ, Национальной гвардии и добровольческих подразделений согласно данным, отправляемых в Киев, за последнее время имеют четкую тенденцию к росту", — написал он в своём telegram-канале.

В отчётах указывается, что это связано с низким уровнем морально-психологического состояния личного состава и неудовлетворительной работой штатных психологов и капелланов. Однако большая часть документов имеет формальный характер и не раскрывает реальные причины ухудшения настроения среди украинских военнослужащих, что приводит к суицидам и конфликтам с использованием оружия.