На Купянском, Краснолиманском, Донецком направлениях у ВСУ наблюдается увеличение случаев не боевых потерь. Об этом сообщил военный эксперт и подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"Случаи не боевых потерь среди подразделений ВФУ, Национальной гвардии и добровольческих подразделений согласно данным, отправляемых в Киев, за последнее время имеют четкую тенденцию к росту", — написал он в своём telegram-канале.
В отчётах указывается, что это связано с низким уровнем морально-психологического состояния личного состава и неудовлетворительной работой штатных психологов и капелланов. Однако большая часть документов имеет формальный характер и не раскрывает реальные причины ухудшения настроения среди украинских военнослужащих, что приводит к суицидам и конфликтам с использованием оружия.
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