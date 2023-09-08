Вооружённые силы Украины (ВСУ), истощив резервы на Запорожском направлении, стали обращаться к принципу каруселей.
По словам руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова, этот принцип заключается в переброске дополнительных сил с других направлений и территорий, находящихся под контролем Киева.
"ВСУ истощили свои резервы, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области, и сейчас применяют принцип каруселей", — подтвердил он в беседе с РИА Новости.
Глава движения добавил, что российская армия использует умелую тактику на этом участке. Украинские военные не в состоянии перехватить инициативу, а штурмовые действия ВСУ приводят к колоссальным потерям, заключил Рогов.
Ранее ВС РФ в Запорожской области нанесли массированный удар по расположению наёмников, которые сражались на стороне Киева.
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