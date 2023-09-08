Украинские военные, воюющие в районе населенного пункта Работино Запорожской области, держатся уже из последних сил, и надолго их уже не хватит. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Противник видно, что очень выдыхается, поэтому в сформированной ими армейской группе появляется большое количество наёмников. Эта группа сейчас практически на выдохе", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Если Киев задействует на бои у Работино пять тысяч своих бойцов, это лишит его возможности держать оборону.
Балицкий считает, что для ВСУ на этом участке всё закончится через неделю-две, не больше, максимум — в конце сентября, пока у киевского командования ещё есть резервы для "вливания в эту воронку силы украинским воякам". Кроме того, против противника ещё играет и погода, которая совсем скоро испортится.
По словам врио главы региона, у ВС РФ позиции у Работино намного лучше, они занимают здесь доминирующее положение на высотах.
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