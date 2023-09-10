На Запорожском фронте специальной военной операции продолжается уничтожение тяжёлой техники Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры предоставляют видео, где после поражения украинского БТР, предположительно бронетранспортера YPR-765, на участке Работино-Вербовое у него снесло башню.
"От удара у бронетранспортёра ВСУ улетела башня", — в частности, пишет портал.
Если приглядеться на кадрах, то вокруг подбитой бронированной машины настоящая свалка из уничтоженной техники ВСУ. Некоторые экземпляры еще даже дымятся.
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