От российского удара у бронетранспортёра ВСУ улетела башня

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском фронте специальной военной операции продолжается уничтожение тяжёлой техники Вооружённых сил Украины.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42913

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры предоставляют видео, где после поражения украинского БТР, предположительно бронетранспортера YPR-765, на участке Работино-Вербовое у него снесло башню.

"От удара у бронетранспортёра ВСУ улетела башня", — в частности, пишет портал.

Если приглядеться на кадрах, то вокруг подбитой бронированной машины настоящая свалка из уничтоженной техники ВСУ. Некоторые экземпляры еще даже дымятся.