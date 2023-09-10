Российские десантники взяли в плен целое отделение Вооружённых сил Украины.
Эпичные видеокадры взятия в плен боевиков предоставляет Telegram-канал "Русская Весна".
На ролике видно, как бойцы российской армии скрытно пробрались на позиции ВСУ и, увидев двух бандеровцев, проследовали за ними до окопов националистов.
"Уже на позициях десантники предложили боевикам сложить оружие и те, осознавая, что другого выхода, чтобы выжить, больше нет, сдались. Всего было взято в плен 11 человек", — отмечают военкоры издания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.