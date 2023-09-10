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Уже традиционные кадры: российские десантники взяли в плен целое отделение ВСУ

Силовые структуры

Российские десантники взяли в плен целое отделение Вооружённых сил Украины.

Уже традиционные кадры: российские десантники взяли в плен целое отделение ВСУ
Фото: ru.sputnik.kg

Эпичные видеокадры взятия в плен боевиков предоставляет Telegram-канал "Русская Весна".

На ролике видно, как бойцы российской армии скрытно пробрались на позиции ВСУ и, увидев двух бандеровцев, проследовали за ними до окопов националистов.

"Уже на позициях десантники предложили боевикам сложить оружие и те, осознавая, что другого выхода, чтобы выжить, больше нет, сдались. Всего было взято в плен 11 человек", — отмечают военкоры издания.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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