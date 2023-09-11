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Военкор Сладков предположил, когда начнётся наступление ВС РФ в зоне СВО: скоро

1:13
Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков порассуждал на тему, когда же начнётся наступление российских войск в зоне спецоперации.

Военкор Сладков предположил, когда начнётся наступление ВС РФ в зоне СВО: скоро
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Он предположил, что это случится сразу, как только закончится украинский "контрнаступ".

"Зачем нам прерывать полёт противника в бездну? Конечно, нам тяжело, нашим мужикам в окопах тяжело, тут вообще спору нет. Но, рассуждая технически, мне кажется, что потери врага нам выгодны", — заметил репортёр в своём Telegram-канале.

По его мнению, ВСУ не смогут остановиться, когда у них останется лишь ударная группа и резерв для заполнения захваченных территорий на случай прорыва обороны, так как им нельзя останавливаться. И они будут тратить технику и людей дальше.

"Естественной заморозки" конфликта они не получат. Мы сразу пойдём вперед. Сразу. Да, противник готовится, создаёт линии обороны, подобные нашим, копают рвы. Но. Нам предстоит сделать то, что не смогли сделать они: проломить в одном месте, а дальше идти по свободному пространству, обходя города. Думаю, скоро", — заключил военкор.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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