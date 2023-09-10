Ходаковский: стратегия ползучего наступления ВСУ себя не оправдала

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стратегия ползучего наступления Украины себя не оправдала. Она не влияет на фронт кардинально во всю глубину его оперативного построения. Такое мнение высказал экс-командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Фото: Стоп-кадр с видео

Офицер отметил, что дело постепенно движется к осенней распутице, которая резко усложнит любые боевые действия. И, судя по результату "контрнаступа", для противника этот сезон станет разочарованием.

"Претерпевает, в основном, передняя линия, а за её спиной вся военная инфраструктура продолжает функционировать. Да, наносятся удары по пунктам управления, но это не даёт мгновенного эффекта при растянутой модели боевых действий, и последствия просто не успевают наступать", — пояснил военный.

Другое дело — это мощный прорыв с выходом в тыловые районы и с перспективой создания угрозы окружения. Но для этих прорывов нужны другие условия, заключил Ходаковский.

Ранее генерал армии США Марк Милли заявил, что Киеву осталось чуть более месяца для контрнаступления.