Стратегия ползучего наступления Украины себя не оправдала. Она не влияет на фронт кардинально во всю глубину его оперативного построения. Такое мнение высказал экс-командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.
Офицер отметил, что дело постепенно движется к осенней распутице, которая резко усложнит любые боевые действия. И, судя по результату "контрнаступа", для противника этот сезон станет разочарованием.
"Претерпевает, в основном, передняя линия, а за её спиной вся военная инфраструктура продолжает функционировать. Да, наносятся удары по пунктам управления, но это не даёт мгновенного эффекта при растянутой модели боевых действий, и последствия просто не успевают наступать", — пояснил военный.
Другое дело — это мощный прорыв с выходом в тыловые районы и с перспективой создания угрозы окружения. Но для этих прорывов нужны другие условия, заключил Ходаковский.
Ранее генерал армии США Марк Милли заявил, что Киеву осталось чуть более месяца для контрнаступления.
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